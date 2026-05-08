Novak Djokovic regresó después de 58 días, mostró problemas físicos y perdió sorpresivamente en su estreno en Roma

El regreso de Novak Djokovic al circuito duró menos de lo esperado. Después de casi dos meses de inactividad, el serbio volvió a competir este viernes en el Masters 1000 de Roma y quedó eliminado en su debut tras perder con el croata Dino Prizmic por 2-6, 6-2 y 6-4. El ex número uno del mundo mostró altibajos físicos y tenísticos durante el encuentro, mientras que el joven de 20 años, número 70 del ranking ATP y admirador declarado de su rival, firmó luego de la victoria una dedicatoria sobre la cámara: “Nole, fue un placer”.

Djokovic volvía al circuito en una semana clave de la temporada. El serbio no jugaba desde el 11 de marzo, cuando cayó en Indian Wells, y eligió el Foro Itálico como única preparación antes de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Sin embargo, el regreso dejó más dudas que certezas para uno de los máximos campeones de la historia.

Novak Djokovic durante el partido ante Dino Prizmic, que le presentó más problemas de los que se esperaba FILIPPO MONTEFORTE - AFP

El comienzo parecía encaminar una tarde tranquila para el ganador de 24 títulos de Grand Slam. Djokovic dominó el primer set con autoridad, impuso condiciones desde el fondo de la cancha y aprovechó la inexperiencia de Prizmic para adelantarse rápidamente por 6-2. El serbio consiguió dos quiebres y no enfrentó ninguna oportunidad de break en contra durante ese parcial.

Pero el desarrollo cambió de manera abrupta a partir del segundo set. Djokovic empezó a mostrar dificultades físicas, perdió intensidad en los desplazamientos y exhibió un lenguaje corporal apagado. Del otro lado, el croata ganó confianza, empezó a acelerar cada vez más sus golpes y encontró respuestas ante cada intento del serbio por recuperar el control.

Prizmic elevó notablemente el nivel y devolvió el 6-2 para igualar el encuentro. El joven europeo sostuvo la agresividad desde el fondo de la cancha, tomó riesgos en los intercambios largos y aprovechó las dudas físicas de Djokovic, que nunca volvió a sentirse cómodo en el partido.

El croata Dino Prizmic logró imponerse ante un apagado Novak Djokovic FILIPPO MONTEFORTE - AFP

El tercer set mantuvo esa tendencia. Aunque el serbio intentó reaccionar y mostró una leve mejoría, el croata volvió a golpear en el momento justo. El quiebre conseguido en el quinto game resultó decisivo para encaminar la victoria más importante de su carrera. A partir de ahí, Prizmic sostuvo el saque con mucha personalidad y cerró el partido después de dos horas y 15 minutos.

Las estadísticas reflejaron la paridad del duelo y también la eficacia del croata en los momentos determinantes. Ambos ganaron el 70% de los puntos con el primer servicio, aunque Prizmic fue más consistente con el segundo saque y concretó tres quiebres sobre seis oportunidades. Djokovic, en cambio, aprovechó apenas dos de las cuatro chances de break que generó.

La victoria de Prizmic sobre Djokovic

La derrota volvió a dejar en evidencia el momento irregular que atraviesa Djokovic en esta temporada. El serbio, que cumplirá 39 años este mes, acumula siete victorias y tres derrotas en 2026 y todavía no consiguió continuidad por los problemas físicos que condicionaron buena parte de su calendario.

Roma representa además uno de los escenarios más exitosos de su carrera. Allí conquistó seis títulos y disputó 12 finales, pero esta vez la historia terminó demasiado rápido para uno de los jugadores más dominantes de las últimas décadas.

Del otro lado apareció una de las imágenes de la jornada. Apenas consumó la victoria, Prizmic se acercó a la cámara para dejar su firma, como es habitual, y escribió un mensaje breve, cargado de admiración: “Nole, fue un placer”. El croata nunca ocultó que Djokovic fue su gran referencia dentro del tenis y esta vez consiguió derrotarlo en el escenario más importante que compartieron.

Tras la victoria, con una mezcla de emoción y admiración, dijo: “Djokovic es mi ídolo y fue un gran partido para mí, algo increíble”. El joven europeo también destacó la manera en que logró sostenerse después de un inicio complicado: “Traté de mantener la calma. Él empezó en un nivel muy alto y yo intenté encontrar mi juego”. Prizmic ya había exigido a Djokovic en el Abierto de Australia de 2024, cuando le ganó un set con apenas 18 años, y ahora consiguió la segunda victoria de su carrera ante un top 10.

BIGGEST WIN OF HIS CAREER 🙌



The moment Dino Prizmic defeated the six time champion 🔥#IBI26 pic.twitter.com/Qsdillvs1J — Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2026

A pesar de la frustración por la eliminación temprana, el público despidió al serbio con una ovación mientras abandonaba lentamente el estadio. Djokovic saludó y con una sonrisa se retiró, consciente de que el regreso esperado terminó lejos de lo imaginado y de que todavía necesita ritmo competitivo para llegar en plenitud a París.

“Es lo que hay. La situación es la que es y solo hay que adaptarse y aprovecharla al máximo”, admitió Djokovic en conferencia de prensa, después de la derrota. El serbio reconoció además que todavía está lejos de la versión que pretende mostrar en el circuito: “Estoy medio paso tarde, no estoy definitivamente donde quiero estar para competir al máximo nivel y llegar lejos”.

El ex número uno del mundo también vinculó su irregular rendimiento con los problemas físicos que arrastra desde hace semanas. “No recuerdo la última vez que llegué a un torneo sin algún inconveniente físico o de salud durante la preparación”, señaló Djokovic, que estuvo casi dos meses inactivo por una lesión en el hombro. Aun así, evitó quitarle mérito a su rival: “Hoy jugó a un nivel muy alto. Es un gran competidor y un gran luchador”.