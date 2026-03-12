LA NACION

Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de marzo, la temperatura rondará entre 6 y 19; descartan lluvias durante la jornada

El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 13 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 13 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 20:10.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

