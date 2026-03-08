Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de marzo, la temperatura rondará entre 9 y 16; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 9 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:36 y se pone a las 20:16.
Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
