Pronóstico del tiempo: empieza la retirada del verano y del calor intenso

Clima del lunes: mañana fresca, tarde templada

Para hoy se espera una jornada térmicamente tranquila con un amanecer que puede resultar hasta fresco en la zona suburbana donde tendremos 13ºC de piso térmico, con cielo algo nublado y viento moderado desde el norte. Después de tantas mañanas calurosas se podrá ver a todos abrigados desde temprano, con muchos que todavía continuarán desaclimatados después del brusco descenso de temperatura. Se espera una jornada con poca nubosidad, sin viento fuerte y sin previsión de precipitaciones que derive en una tarde soleada con máxima de 23ºC moldeando un día otoñal. La noche cerrará en 20ºC dándole descanso al ventilador después de haberlo dejado toda la semana pasada.

Clima del martes: mañana inestable

Volverán los nubarrones al firmamento porteño de la mano de un ingreso de aire frío. Las primeras horas de la mañana mostrarán viento frío desde el sudeste, cielo mayormente nublado y mínima de 14ºC. Se estima una baja probabilidad de precipitaciones que en las simulaciones se muestran débiles, incluso algunos modelos no muestran ni una gota. Será una jornada sin sol, con viento frío de a ratos, que soplará intensamente, por lo que no subestime el abrigo al salir de casa. El mercurio no podrá hacer mucho en una tarde sin sol ni viento templado, por lo que desistiría en solo 22ºC. La noche presentaría viento un poco más fuerte en un cierre que conservará el cielo encapotado con 19ºC.

Solo el martes por la mañana contempla una baja probabilidad de lluvia Sergio Llamera/Argentina Open

Clima del miércoles: el termómetro sigue en calma

Seguirá la circulación de aire frío pero esta vez sin inestabilidad y con buenas cuotas de sol. Se prevé un amanecer algo ventoso, con la veleta sin moverse del sudeste, cielo parcialmente nublado y mínima de 15ºC. No subestime al chiflete y no salga desabrigado, el viento se quedará durante todo el día, aunque atenuándose con el correr de las horas, el termómetro quedará sedado por el viento frío por lo que lograría 23ºC como máximo esfuerzo. Se aguarda por una jornada que intercale algunos pasajes nubosos con otros tramos más soleados. Hacia la noche se espera la salida de la nubosidad, aun con viento, en un cierre con 19ºC.

Clima del jueves: leve ascenso de temperatura

El jueves mostrará las últimas horas de circulación de aire frío en un amanecer con viento leve del sudeste, cielo mayormente despejado y 15ºC de mínima. A media mañana rotará el viento para soplar moderadamente desde el este lo que permitirá una recuperación térmica hasta 24ºC vespertinos, con mucho sol y viento leve. Esto configurará otro día térmicamente tranquilo. La noche conservará la calma atmosférica en un cierre con 19ºC, cielo limpio y viento moderado desde el río.

Clima del viernes: sol sin calor intenso

Para el viernes se espera un tímido descenso de aire caliente para promover un leve ascenso de la temperatura. El amanecer promete 17ºC, una recuperación en la mínima, con viento desde el norte y cielo algo nublado. La tarde mostrará cielo despejado, con la veleta dirimiéndose entre este y noreste para animar al termómetro a estirarse hasta 25ºC. La noche se proyecta estable, con cielo limpio, viento leve y 21ºC en un ambiente muy agradable para los que quieran salir.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

El sábado mostrará viento templado hasta el mediodía, hasta el momento se estima una tarde con mucho sol y máxima de 26ºC. El domingo repetiría el patrón sinóptico, mantendrá el sol y una máxima un poquito más alta.

Se espera una semana con muchos días de sol, con algunas mañanas algo frescas y tardes templadas Fernanda Corbani - LA NACION

Eso es todo, amigos. Después de tanta acción meteorológica de la semana pasada, se vienen varios días con el termómetro tranquilo y sin eventos de precipitaciones fuertes. Los modelos a mediano plazo todavía le abren la puerta a algunas jornadas puntuales con 28ºC antes del equinoccio, por lo que el calor intenso ya colgó los guantes y todo parece indicar que habrá que esperar hasta fin de año para un próximo evento de varios días en fila con altas temperaturas.

¡Tengan todo una gran semana!

@JopoAngeli