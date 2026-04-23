Se vienen el frío y la inestabilidad: cómo es el pronóstico del clima en el AMBA para este fin de semana

Finalmente, comenzó el otoño térmico. Se vienen días de sol, y un fin de semana donde solamente en la mañana del domingo podría aparecer una lluvia leve en el AMBA. A prepararse por una baja de la mínima en la noche del sábado.

Clima del jueves: tarde de sol y calor suave

Para hoy se espera un nuevo amanecer fresco en el estuario. Tendremos una mañana con cielo despejado y mínima de 12ºC, por suerte con viento leve para no tener una percepción más baja de la temperatura. No se guíe por el termómetro porteño si se levanta en el conurbano donde el comienzo de jornada podría ser mucho más frío. Nuestra bóveda celeste sin nubosidad entregará otro día con marcada amplitud térmica promoviendo el enfriamiento matinal y el posterior calentamiento vespertino, e invitará nuevamente a llenar de ropa el tender aprovechando la buena oferta solar y la circulación de aire seco. La tarde conservará las buenas condiciones meteorológicas para aquellos que tengan que moverse por la vía pública, incluso hasta obligará a algún friolento a volverse con la campera en la mano, con 22ºC al promediar el día, manteniendo el cielo limpio y el viento suave, con la veleta rotando hacia al norte. La noche presentará toda una gentileza térmica cerrará el día con 18ºC.

El sol vuelve a sacar músculo

Clima del viernes: otro día sin nubes

Para mañana se aguarda por otra jornada a pleno sol y casi sin viento. Se prevé un amanecer con cielo despejado, con una leve circulación de aire desde el norte y el mercurio desde 15ºC, lo que va a evitar un inicio de jornada con bajas temperaturas. Seguiremos sin nubosidad para configurar otro día con buen tiempo que avale toda tarea al aire libre. La tarde mostrará mucho sol y viento suave desde el litoral para apuntalar al mercurio hasta 23ºC vespertinos en una nueva tarde lejos del frío. Hacia el atardecer el viento girará al este para que arrime aire más fresco desde el río lo que favorecerá el descenso nocturno de la temperatura y el ingreso de nubosidad alta. La noche se encontrará a salvo para los que quieran salir en un cierre con 18ºC y viento leve. A esta altura se hace muy aburrido escribir el reporte meteorológico con días de cielo despejado y con tanta moderación térmica, no pido un tornado pero que al menos se cruce una nube para tener algo sobre que escribir.

Clima del sábado: lejos del frío

Al igual que su pasada edición, el fin de semana tendrá al sábado como la mejor jornada a nivel atmosférico. Volverá lentamente la nubosidad a nuestro cielo en un amanecer con algunos cúmulos bajos, viento calmo o leve desde el sur y el termómetro en 15ºC. Hacia el mediodía se incrementará la cobertura nubosa, pero con buenas cuotas de sol, la tarde mostrará cielo mayormente nublado, con viento se intensificará desde el sudeste lo que cortará la ambición del mercurio en 23ºC. La noche no estará en riesgo pese a la frondosa nubosidad en un cierre con 18ºC, aunque el viento frío obligará a abrigarse a los que quieran salir con el mercurio a la baja bruscamente, pasada la medianoche.

Clima del domingo: importante descenso de temperatura a partir de la tarde

No se esperan lluvias fuertes este domingo, pero sí precipitaciones aisladas Ricardo Pristupluk

La jornada dominical mostrará inestabilidad en la primera mitad del día, aunque hasta el momento, la probabilidad de precipitaciones es baja. El amanecer mostrará cielo mayormente nublado, viento moderado desde el oeste y mínima de 13ºC, no salga desabrigado si le toca comprar las facturas muy temprano. En las primeras horas de la tarde entrará de manera furibunda un frente frío, que se anunciará con ráfagas desde el sudoeste, limpiarán nuestro cielo, pero tumbarán el termómetro que luego de marcar 20ºC caerá de manera brutal, incluso existe la posibilidad que la tarde sea más fresca que el mediodía. Volverá el sol, pero no podrá contrarrestar al viento helado que nos dejará una noche invernal con 12ºC en un final de jornada que podría animar a algún friolento a prender la estufa.

Spoiler alert: el clima la última semana de abril

La semana que viene comenzará con mañanas frías. La entrada de aire frío durará hasta la tarde del lunes, por lo que se espera un amanecer con baja temperatura con 9ºC, con recálculo de sensación térmica más baja por efecto del viento. En el conurbano la percepción podría llegar a los 6ºC. El martes mostraría 11ºC de mínima, luego subirán las temperaturas matinales.

Día Temperatura Mínima Temperatura Máxima Clima Viento Lluvias Jueves 12ºC 22ºC Despejado y soleado. Leve, rotando al norte por la tarde. Sin probabilidad. Viernes 15ºC 23ºC Pleno sol, algunas nubes altas por la noche. Suave desde el norte, rotando al este. Sin probabilidad. Sábado 15ºC 23ºC Mayormente nublado hacia la tarde. Calmo por la mañana; intenso del sudeste luego. Sin probabilidad. Domingo 12ºC* 20ºC Inestable mañana; despejado y muy frío tarde/noche. Moderado del oeste, ráfagas del sudoeste (frente frío). Baja probabilidad por la mañana.

Eso es todo, amigos. Entramos en el segundo mes del otoño astronómico sin haber enchufado el caloventor. Después de varios amaneceres en torno a los 20ºC el calendario y el termómetro volvieron a sincronizarse para entregar temperaturas más acordes a esta época del año donde la mínima media suele ser de 14,1ºC y la máxima media de 23,2ºC, los primeros fríos matinales nos encontraron aclimatados a temperaturas matinales más altas por eso los amaneceres se sintieron más fríos de lo que realmente fueron. Para hoy y mañana seguirá vigente la promoción de cielo despejado y viento leve, el sábado mostrará sol entrecortado y solo queda saber si la mañana del domingo se pincha con alguna lluvia aislada. Atención con la potente entrada de aire frío dominical, si tiene alguna actividad al aire libre y vuelve tarde quedará a merced de ráfagas muy frías y de un fuerte descenso de temperatura, se viene el primer cachetazo polar de la temporada.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngel