Sigue el frío y podría llover: así estará el clima en el AMBA esta semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentará una semana con variaciones térmicas significativas. Inicia con un “ataque polar” que dejará mañanas invernales; de todos modos, a partir del miércoles, las temperaturas comenzarán a ascender.

Clima del lunes: mañana invernal con viento frío

Luego del embate polar de ayer por la tarde, toda la circulación de aire frío durante la noche y madrugada nos dejará una mañana invernal. Se espera un amanecer con cielo algo nublado, viento moderado a regular desde el sudoeste y una mínima de 7ºC que podría sentirse más baja por el efecto del viento. En el sector suburbano la percepción podría estar por debajo de los 4ºC, lo que obliga a vestir las primeras bufandas y gorros de lana. Por suerte, tendremos poca nubosidad para caminar bajo el sol y nos ayude a revertir el frío matinal. La tarde no promete mucho térmicamente, por lo que la campera quedará puesta todo el día para los que les toque moverse al aire libre. Se mantendrá la poca nubosidad y lentamente se irá calmando el viento para entregar una máxima de 18ºC. La noche podría obligar a prender la estufa a algún friolento en un cierre con viento moderado, ya sin ráfagas; cielo parcialmente nublado y 11ºC.

Este lunes se experimenta una mañana invernal en el AMBA Fabián Marelli

Clima del martes: otro amanecer con baja temperatura

El martes repetirá el inicio de jornada con baja temperatura, por lo que de nuevo se verá la postal de gorros, bufandas y camperas gruesas. La veleta girará durante la madrugada para cortar con la circulación de aire frío, aunque no podrá evitar otro inicio de jornada con baja temperatura. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado del noroeste y 8ºC de piso térmico. Así se configurará una mañana invernal, aunque con menos viento para no dejar una sensación térmica más baja. El descenso de aire templado ayudará a la lenta recuperación térmica que llevará al mercurio a marcar 20ºC vespertinos en una tarde con cielo parcialmente nublado. La noche conservará el viento del noroeste en un cierre menos frío, con 18ºC que podría obligar a sacarle una manta a la cama.

Clima del miércoles: mañana inestable

Lentamente se irán recuperando los registros del amanecer: el miércoles promete una mañana con 13ºC, toda una gentileza a como están las cosas; con viento moderado del noroeste con ráfagas débiles y cielo mayormente nublado. Será una de las pocas franjas inestables de la semana, donde no desentonaría alguna llovizna o lluvia aislada. La tarde mantendría el viento templado y la frondosa nubosidad para animar al termómetro a ir por 23ºC. Así acabará definitivamente con el evento de bajas temperaturas y el otoño recobrará el mando de la estación. La noche cerraría en 17ºC, sin nubes ni viento.

Clima del jueves: mañana fresca, tarde templada

El jueves nos devolverá el cielo despejado al estuario en un amanecer con 12ºC y viento suave desde el norte. El mercurio las tendrá todas a favor para poder recuperarse rápidamente de la mano del sol y el aire templado, y así moldear un día de mucha amplitud térmica. Se espera una tarde un poco más nubosa que mantendrá el viento norte moderado y apuntalará la máxima hasta 22ºC. El cierre de jornada será muy agradable con 18ºC para seguir con la estufa apagada.

Clima del viernes: el frío quedó atrás

El clima estará más agradable este viernes Shutterstock

Seguirá arrimando aire templado al estuario para seguir con la recuperación térmica. Se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve del norte y mínima de 14ºC. La jornada tendrá nubosidad variable e irá alternando entre pasajes soleados y tramos de más cobertura nubosa. La tarde nos mantendrá lejos del frío con 23ºC, cielo algo nublado y poco viento. La noche se encontrará a salvo para los que quieran salir en un cierre térmicamente muy agradable con 19ºC.

Borrador del fin de semana

El sábado mostrará cielo despejado, producto de la circulación de aire frío y seco de todo el día. La mañana mostrará mínima de 12ºC hasta llegar a una tarde a pleno sol con 20ºC. El domingo repetiría el patrón sinóptico en otra jornada con mucho sol, frío matinal y una tarde templada.

Eso es todo, amigos. Hoy tendremos el primer ataque polar de la temporada que nos dejará un par de mañanas invernales, que se sentirán más frías por efecto del viento. No se fije en el calendario y prepárese para combatir un amanecer que tranquilamente podría trabajar para el mes de julio. Si bien no se tratará de un nuevo escenario de mínimas invernales, ya se puede comprobar cómo han bajado significativamente los registros de comienzos de jornada. De todas maneras, no se asuste porque el frío no llegó todavía para quedarse. Así se despide abril, pero el mes de mayo nos hará prender las estufas y nos obligará a abrigarnos mucho más.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli