LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de febrero, la temperatura rondará entre 6 y 12;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 10 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 10 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 10 de febrero el cielo estará con lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:02 y se pone a las 20:56.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias fuertes y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. La impactante presentación de la escudería Cadillac y la demanda de un famoso director de cine por plagio
    1

    La innovadora presentación de la escudería Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y la demanda de Michael Bay

  2. Frustran un espectacular robo a un blindado, con escenas de cine
    2

    Frustran un espectacular robo a un blindado en Italia, con escenas de cine

  3. Horario, cortes y lo que hay que saber de la marcha de la CGT
    3

    Cuándo es la marcha de la CGT: horario, cortes y lo que hay que saber

  4. Empezó a operar un nuevo medio de transporte pionero en la región
    4

    Empezó a operar un nuevo medio de transporte pionero en la región