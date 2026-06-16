Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 17 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre -3 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 09:10 y se pone a las 18:22.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.

A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: