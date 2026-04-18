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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de abril, la temperatura rondará entre 8 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 19 de abril
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 19 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 19 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:59.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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