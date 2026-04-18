García Cuerva habló del show del padre Guilherme y dijo que León XIV podría visitar el país este año
El arzobispo de Buenos Aires apoyó la convocatoria del evento y anticipó una visita del Papa a la Argentina
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El monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, confirmó que participará del homenaje musical al papa Francisco del sacerdote portugués Guilherme Peixoto que se realiza este sábado por la noche en la avenida 25 de Mayo y explicó que el encuentro busca llegar a sectores que no suelen participar de citas religiosas. Anticipó también una posible visita del Papa a la Argentina para antes de fin de año.
“Es un espectáculo serio, que quiere tener un mensaje religioso y, por un canal distinto, llegar a la juventud”, definió el arzobispo. Anticipó también que se proyectará un video sobre Francisco y la palabra de Jesús, para que quienes se sientan fuera de la Iglesia vivan una experiencia de acercamiento. “Si bien no es un estilo de música que a mí me guste demasiado, es una oportunidad de recibir el mensaje de Dios”, aseguró.
La presentación musical, denominada Todos, todos, todos, tendrá lugar a partir de las 20 frente a la Catedral Metropolitana. La Fundación Miserando coordina la actividad, de acceso libre y gratuito.
El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, quien trabajó como capellán militar en Kosovo y Afganistán, encabeza la propuesta con una mezcla de ritmos techno y mensajes católicos para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento del pontífice argentino.
El evento despertó opiniones críticas dentro de algunos sectores de la Iglesia por presentar un carácter demasiado informal para una celebración del orden de lo eclesiástico. Ante estas críticas, García Cuerva aclaró que no se trata de una celebración sacramental, sino de un festival artístico, donde los asistentes podrán recibir el mensaje de Dios de un modo distinto.
Además, en diálogo con radio Mitre, sostuvo que mantuvo una reunión con los organizadores y observó los preparativos en el microcentro porteño. Destacó el impacto visual de la escenografía montada para la ocasión: “Estábamos viendo la prueba de sonido y es muy fuerte ver las columnas con frases y enseñanzas de Francisco”.
La posible llegada del papa León XIV
Por otro lado, el arzobispo dio detalles sobre las gestiones para concretar una visita del Papa al país durante la segunda mitad del año. “Hay una gran posibilidad de que León llegue a la Argentina antes de fin de año”, confirmó.
García Cuerva también fue consultado por los rumores de un evento masivo en el estadio del club River Plate y respondió que sí se puso el Monumental a disposición para las actividades oficiales, pero que todavía no existe una fecha confirmada para el arribo.
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