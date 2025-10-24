LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de octubre, la temperatura rondará entre 7 y 20;

El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 25 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 25 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:32 y se pone a las 20:00.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

