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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 26 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 15; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 26 de mayo
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 26 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 26 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:36 y se pone a las 18:21.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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