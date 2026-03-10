LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 11 de marzo, la temperatura rondará entre 20 y 29; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 11 de marzo
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 11 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 19:40.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. J. K. Rowling y Martín Caparrós encienden el debate en redes sociales
    1

    Fútbol, guerra y poder: J. K. Rowling y Martín Caparrós encienden el debate en redes sociales

  2. Una automotriz lanza la nueva versión de su pickup con precio y equipamiento confirmado
    2

    Una automotriz lanza la nueva versión de su pickup con precio y equipamiento confirmado

  3. La historia de amor jamás contada entre Andrea del Boca y Sofovich: “¿Si estamos enamorados? Ojalá"
    3

    La historia de amor jamás contada de Andrea del Boca y Gerardo Sofovich: “¿Si estamos enamorados? Ojalá"

  4. Le jugaron una broma de mal gusto a su profesor de secundaria y murió
    4

    Le jugaron una broma de mal gusto a su profesor de secundaria y murió