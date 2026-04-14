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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 15 de abril, la temperatura rondará entre 13 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 15 de abril
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 15 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 15 de abril el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:41 y se pone a las 18:43.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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