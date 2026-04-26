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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 27 de abril, la temperatura rondará entre 8 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 27 de abril
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 27 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 27 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:53 y se pone a las 18:26.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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