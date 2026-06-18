LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 18 de junio, la temperatura rondará entre 7 y 16; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 18 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 18 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 18 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:05 y se pone a las 18:41.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado
    1

    El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado

  2. El Gobierno aprobaría en los próximos días la compra de Telefónica por parte de Telecom
    2

    El Gobierno aprobaría en los próximos días la compra de Telefónica por parte de Telecom

  3. Fuerte cruce entre Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados
    3

    Fuerte cruce entre Juan Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados

  4. El oficialismo gana tiempo para Adorni, pero sigue la presión para removerlo
    4

    Senado: postergan una semana la sesión y Adorni gana tiempo, aunque sería citado a interpelación el 2 de julio