Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 14 de junio el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 09:42 y se pone a las 17:33.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 7 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: