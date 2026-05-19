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Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 20 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 11; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 20 de mayo
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 20 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 20 de mayo el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 09:16 y se pone a las 17:51.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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