Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de octubre, la temperatura rondará entre 6 y 17;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 22 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 22 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:20 y se pone a las 20:24.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

