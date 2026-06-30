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Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 1 de julio, la temperatura rondará entre 7 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Ceres para el 1 de julio
El pronóstico del tiempo para Ceres para el 1 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 1 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:04 y se pone a las 18:19.

Pronóstico del tiempo en Ceres para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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