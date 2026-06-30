Oficial y confirmado: Hochul advierte sobre calor extremo en Nueva York con hasta 110°F esta semana

Una intensa ola de calor afectará a gran parte de Nueva York desde este martes y se extenderá durante varios días, con condiciones que podrían alcanzar niveles peligrosos para la salud. Ante este escenario, la gobernadora Kathy Hochul pidió a los residentes prepararse con anticipación, seguir las recomendaciones de seguridad y mantenerse atentos a los pronósticos oficiales, mientras el estado activa una serie de medidas para reducir el impacto de las altas temperaturas.

Kathy Hochul alerta por una ola de calor con sensación térmica de hasta 110°F (43°C)

De acuerdo con un comunicado difundido por la oficina de la gobernadora, el episodio de calor extremo comenzará el martes y se intensificará entre el miércoles y el jueves. Durante esos días, la mayor parte del estado registrará temperaturas o sensaciones térmicas cercanas o superiores a los 100°F (38°C), con algunos sectores donde podrían llegar hasta los 110°F (43°C).

El video de Mamdani frente al calor extremo en Nueva York

Las previsiones indican que el oeste del estado experimentará sensaciones térmicas en el rango de los 90°F (32°C) y los primeros 100°F (38°C), mientras que en el este y la ciudad de Nueva York se esperan valores entre los 80°F (27°C) altos y los 90°F (32°C) bajos durante el inicio del fenómeno.

Además, permanecen vigentes vigilancias y advertencias por calor extremo para varias regiones, entre ellas la Capital Region, Long Island, Mid-Hudson, Mohawk Valley, la ciudad de Nueva York y Southern Tier.

En el comunicado, Hochul remarcó: “Esta semana traerá un calor peligroso en todo el estado y mi administración tomará medidas para garantizar que los neoyorquinos puedan disfrutar de forma segura de nuestro histórico verano de actividades”.

Nueva York recuerda que el calor extremo es uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos

Según el comunicado oficial de la gobernadora, el calor extremo representa la principal causa de muertes relacionadas con el clima en Estados Unidos.

Entre las enfermedades más frecuentes asociadas a las altas temperaturas se encuentran:

Golpe de calor.

Agotamiento por calor.

Calambres por calor.

Erupciones cutáneas provocadas por el calor.

Las autoridades estatales recordaron que el calor extremo es la principal causa de muertes climáticas en Estados Unidos Instagram @govkathyhochul

Las autoridades sanitarias también advirtieron que las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, como el asma, los niños pequeños, los adultos mayores y quienes realizan actividad física intensa o trabajan al aire libre deberían limitar las actividades exteriores cuando los niveles de ozono sean elevados, especialmente durante la tarde.

Recomendaciones de Kathy Hochul para enfrentar la ola de calor en Nueva York

El gobierno estatal difundió una serie de medidas preventivas para disminuir el riesgo durante los próximos días de temperaturas extremas:

Beber agua con frecuencia para mantenerse hidratado.

Evitar la exposición directa al sol.

Permanecer en lugares con aire acondicionado o sombra.

Reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

Comunicarse con familiares mayores o vecinos que puedan necesitar ayuda.

Buscar atención médica inmediata ante síntomas compatibles con enfermedades relacionadas con el calor.

Nueva York refuerza las medidas para proteger a niños y mascotas

El comunicado dedica un apartado especial a la protección de los menores durante la ola de calor. El gobierno recordó que nunca debe dejarse a un niño dentro de un vehículo estacionado, incluso si las ventanillas permanecen parcialmente abiertas, debido al elevado riesgo de sufrir hipertermia.

También recomienda llamar inmediatamente al 911 si se observa a un menor encerrado dentro de un automóvil caliente y enseñar a los niños los peligros de jugar dentro o alrededor de vehículos.

Entre los signos de golpe de calor en menores se destacan:

Ausencia de sudor.

Confusión o desorientación.

Piel enrojecida.

Pérdida del estado de alerta.

Inconsciencia.

Respiración rápida o superficial.

Las mascotas también forman parte de las advertencias oficiales. El estado recuerda que nunca deben permanecer solas dentro de un vehículo, ya que incluso estacionado a la sombra el interior puede alcanzar temperaturas peligrosas en pocos minutos.

Para reducir riesgos, el gobierno estatal enfatiza la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol, buscar refugio en lugares con aire acondicionado o sombra y limitar las actividades físicas intensas durante las horas de mayor temperatura Kathy Hochul Press

Nueva York amplía los horarios en parques y centros de enfriamiento

Como parte de la respuesta estatal, la New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation decidió extender el horario de funcionamiento de numerosas playas, piscinas y áreas de enfriamiento distribuidas por todo el estado.

La medida alcanza instalaciones ubicadas en regiones como:

Capital Region.

Central New York.

Finger Lakes.

Hudson Valley.

Long Island.

Mohawk Valley.

Ciudad de Nueva York.

North Country.

Southern Tier.

Western New York.

Entre los espacios incluidos figuran parques muy concurridos como Jones Beach, Robert Moses State Park, Saratoga Spa State Park, Gantry Plaza State Park, Letchworth State Park, Fort Niagara State Park y Harriman State Park, entre otros.

No obstante, las autoridades aclararon que la disponibilidad para nadar puede modificarse según las condiciones meteorológicas, el estado del agua o la dotación de personal, por lo que recomiendan verificar previamente la información oficial antes de realizar una visita.