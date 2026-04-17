Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de abril de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 18 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:28 y se pone a las 18:46.

Pronóstico del tiempo en Ceres para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..