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Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 26 de mayo, la temperatura rondará entre 10 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Ceres para el 26 de mayo
El pronóstico del tiempo para Ceres para el 26 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 26 de mayo el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 07:52 y se pone a las 18:18.

Pronóstico del tiempo en Ceres para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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