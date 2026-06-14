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Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de junio, la temperatura rondará entre 6 y 13; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 14 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 14 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 14 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:00 y se pone a las 18:06.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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