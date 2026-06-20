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Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 21 de junio, la temperatura rondará entre 6 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 21 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 21 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 21 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 18:07.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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