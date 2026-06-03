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Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 4 de junio, la temperatura rondará entre 15 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 4 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 4 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 4 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:55 y se pone a las 18:07.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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