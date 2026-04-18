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Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de abril, la temperatura rondará entre 18 y 25; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 19 de abril
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 19 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 19 de abril el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:28 y se pone a las 18:42.

Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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