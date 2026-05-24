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Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 25 de mayo, la temperatura rondará entre 12 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Rosario para el 25 de mayo
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 25 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 25 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:52 y se pone a las 18:28.

Pronóstico del tiempo en Rosario para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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