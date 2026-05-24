Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 25 de mayo, la temperatura rondará entre 12 y 21; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 25 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:52 y se pone a las 18:28.
Pronóstico del tiempo en Rosario para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
La Corte de tres jueces exhibe un récord en la resolución de causas
- 2
Un empresario arregló por su cuenta un tramo de la colectora que lleva a su hotel y Vialidad Nacional le pidió que vuelva a romperlo
- 3
Cayó una banda que robó en la casa de Del Potro en Tandil y era buscada por el FBI por asaltos a deportistas de elite, entre ellos, el novio de Taylor Swift
- 4
El roce de Colapinto contra el muro tras la salida de boxes durante el GP de Canadá: “¡Choqué, choqué!“