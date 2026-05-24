El pronóstico del tiempo para este domingo 24 de mayo en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este domingo 24 de mayo en todo el país y detalló cómo seguirán las condiciones durante el fin de semana largo. Además, indicó que no hay alertas por fenómenos meteorológicos adversos en ninguna provincia del territorio nacional, sino que la jornada transcurrirá con normalidad.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el tiempo en la ciudad de Buenos Aires continuará frío, aunque con temperaturas algo más moderadas que las registradas durante los últimos días.

Este domingo el cielo estará mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, mientras que habrá vientos del sector norte y noreste de entre 7 y 22 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 13°C.

El lunes, en tanto, continuará el ascenso gradual de las temperaturas, con una máxima prevista de 15°C y condiciones de nubosidad variable a lo largo de toda la jornada.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En los siguientes días de la semana se espera que el tiempo continúe estable, aunque con nubosidad en aumento. Además, se prevé que haya vientos que oscilen entre los 7 y los 22 kilómetros por hora.

Según indicó Meteored, luego de una semana con características plenamente invernales, marcada por mañanas gélidas y máximas muy bajas para fines de mayo, comenzó un período de transición hacia condiciones más templadas.

Durante este fin de semana largo las temperaturas tendrán un ascenso paulatino tanto en el centro y norte del país como en parte de la Patagonia. El sábado fue el día más frío del período, según reportó el sitio especializado, mientras que el lunes feriado se perfila como la jornada más benévola en términos térmicos.

Para este domingo el SMN no emitió alertas meteorológicas SMN

Por otro lado, la nubosidad será protagonista durante gran parte del fin de semana largo. El flujo de aire rotará entre el este, noreste y norte, aportando mayor humedad sobre el centro y norte argentino y favoreciendo la presencia de nubes bajas, neblinas y bancos de niebla con el correr de los días.

En tanto, este domingo, en Córdoba y Tucumán, los valores oscilarán entre 6°C y 17°C; en Santa Fe y Entre Ríos, entre 8°C y 18°C; en Jujuy, entre 5°C y 15°C; en Salta, entre 4°C y 15°C; en Misiones, entre 11°C y 23°C; y en La Rioja, entre 4°C y 17°C.

En Santiago del Estero la mínima será de 9°C y la máxima de 20°C; en San Luis, de 5°C y 17°C; en San Juan, de 2°C y 16°C; en Mendoza, de 3°C y 16°C; en Río Negro, de 7°C y 15°C; en Chubut, de 8°C y 15°C; y en Santa Cruz, de 4°C y 9°C.