El roce de Colapinto contra el muro tras la salida de boxes durante el GP de Canadá: “¡Choqué, choqué!“

MONTREAL.- El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un roce contra el muro tras salir de boxes durante el Gran Premio de Canadá, en medio de un Virtual Safety Car y a más de 30 vueltas del final de la carrera.

Luego de ingresar para cambiar neumáticos, el pilarense perdió el control momentáneamente al reincorporarse a la pista y llegó a impactar contra la contención. A través de la radio del equipo, el argentino manifestó su preocupación por el incidente: “¡Choqué, choqué!”.

Desde el box le pidieron que continuara en pista y, tras una rápida revisión, le comunicaron que el monoplaza no presentaba daños importantes. Pese al roce, el piloto de Alpine logró mantenerse en competencia y completó una destacada actuación al finalizar en el sexto puesto, su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1. Sumó ocho puntos para la escudería francesa, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó octavo con cuatro.

La victoria quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, que alcanzó su cuarto triunfo consecutivo en la temporada y se consolidó en la cima del Mundial. El joven de 19 años se convirtió además en el primer piloto cuyos primeros cuatro triunfos en Grandes Premios llegaron de manera consecutiva.

Antonelli se benefició del abandono de su compañero de equipo en Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, George Russell, quien debió retirarse en la vuelta 30 por un problema mecánico luego de haber largado desde la pole position y disputar buena parte de la carrera rueda a rueda con el italiano. “Todo se apagó de repente, sin previo aviso. El motor se detuvo y se quedó sin electrónica”, explicó el británico tras la prueba.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) durante el Gran Premio de Canadá ANDREJ IVANOV - AFP

Russell había protagonizado durante todo el fin de semana una tensa disputa con Antonelli, marcada por varios cruces en pista y declaraciones públicas entre ambos. Incluso, tras la carrera sprint del sábado, el italiano acusó a su compañero de haberlo empujado fuera de la pista en una maniobra “desleal”.

En el Gran Premio, ambos volvieron a enfrentarse en varias maniobras al límite durante las primeras 30 vueltas. Finalmente, Russell perdió el control de su monoplaza sobre el césped y debió abandonar. Visiblemente frustrado, golpeó con sus puños el auto antes de bajarse. “No hay nada más que pudiera haber hecho, pero estoy tremendamente molesto por lo que pasó”, declaró luego.

El inglés Lewis Hamilton, con Scuderia Ferrari, finalizó en la segunda posición, mientras que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull Racing, completó el podio y volvió a terminar entre los tres mejores de la temporada.

ganador de la carrera, Andrea Kimi Antonelli, de Italia y del equipo Mercedes AMG Petronas F1, besa su trofeo en el podio durante el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en el Circuito Gilles-Villeneuve SONA MALETEROVA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otra ejemplar actuación de Colapinto

El desempeño del argentino en Canadá llegó después de otro fin de semana positivo para el argentino en Miami, donde había conseguido terminar séptimo y sumar seis puntos para el equipo que conduce Flavio Briatore en lo que hasta entonces era su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1-

En aquel Gran Premio, el piloto de Pilar logró imponerse en clasificación sobre su compañero Pierre Gasly y terminó entre los diez mejores tanto en la carrera sprint como en la competencia principal. Además, protagonizó una intensa lucha en pista con Lewis Hamilton y aprovechó distintos incidentes para avanzar posiciones en una carrera marcada por las amenazas de lluvia y varios accidentes.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, junto al piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, tras el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami GettyImages

Colapinto había cruzado inicialmente la meta en el octavo puesto, pero una sanción de la FIA al monegasco Charles Leclerc le permitió ascender una posición y cerrar el fin de semana en el séptimo lugar. Tras la carrera, Briatore destacó el rendimiento del argentino y aseguró que ese era “el nivel” que la escudería necesitaba.

Cómo quedó el campeonato de pilotos tras el GP de Canadá

Kimi Antonelli (Mercedes) – 131 puntos

(Mercedes) – 131 puntos George Russell (Mercedes) – 88 puntos

(Mercedes) – 88 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos

(Ferrari) – 75 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 72 puntos

(Ferrari) – 72 puntos Lando Norris (McLaren) – 58 puntos

(McLaren) – 58 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos

(McLaren) – 48 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos

(Red Bull) – 43 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 20 puntos

(Alpine) – 20 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos

(Haas) – 18 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 16 puntos

(Racing Bulls) – 16 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos

(Alpine) – 15 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 14 puntos

(Red Bull) – 14 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos

(Williams) – 6 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 puntos

(Racing Bulls) – 5 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos

(Audi) – 2 puntos Alexander Albon (Williams) – 1 punto

(Williams) – 1 punto Esteban Ocon (Haas) – 1 punto

(Haas) – 1 punto Nico Hulkenberg (Audi) – 0 puntos

(Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos

(Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

(Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

(Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

Con información de Reuters y AFP