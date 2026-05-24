Avanza el fenómeno de “El Niño”: la advertencia meteorológica que EE.UU. mira de cerca

Los organismos meteorológicos norteamericanos consideran cada vez más probable que El Niño se consolide durante los próximos meses y permanezca activo hasta el invierno boreal de 2026-2027. El foco está puesto en sus posibles efectos sobre las zonas costeras, donde la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre un posible incremento de las inundaciones por mareas altas y tormentas.

El Niño Watch: la señal de la NOAA que anticipa cambios en el Pacífico

De acuerdo con el último informe del Climate Prediction Center del 14 de mayo de 2026, el sistema de alerta ENSO se encuentra bajo la categoría “El Niño Watch”.

Qué Es El Niño

El organismo indicó que existe un 82% de probabilidad de que el fenómeno emerja entre mayo y julio de 2026 y una posibilidad del 96% de que continúe durante el invierno boreal 2026-2027.

El reporte explicó que durante el último mes persistieron condiciones neutrales del ENSO, reflejadas en temperaturas superficiales del mar cercanas a los valores promedio en el Pacífico ecuatorial oriental y central. Sin embargo, varios indicadores comenzaron a mostrar señales compatibles con una evolución hacia un escenario de El Niño.

Entre los datos más relevantes difundidos por el organismo aparecen:

El índice Niño-3.4 alcanzó +0,4°C.

El índice Niño-4 se ubicó en +0,5°C.

El índice Niño-1+2 llegó a +1,0°C.

Las temperaturas subsuperficiales del Pacífico ecuatorial aumentaron durante seis meses consecutivos.

Según detalló el Climate Prediction Center, también se observaron anomalías de vientos del oeste sobre el Pacífico ecuatorial occidental y temperaturas por encima del promedio bajo la superficie oceánica en amplias áreas del Pacífico ecuatorial.

Qué efectos podría tener El Niño en Estados Unidos durante 2026

El fenómeno conocido como El Niño-Southern Oscillation (ENSO) es un patrón climático natural que alterna entre fases cálidas y frías en el océano Pacífico tropical.

La fase cálida recibe el nombre de El Niño, mientras que la fase fría es conocida como La Niña. Entre ambas aparece una etapa neutral, caracterizada por temperaturas oceánicas cercanas a los valores habituales.

El sistema de alerta ENSO emitió su informe oficial de "El Niño Watch" NOAA

La información publicada por la NOAA explicó que durante un episodio de El Niño los vientos alisios se debilitan sobre el Pacífico tropical. Como consecuencia, aumentan las temperaturas de la capa superior del océano y también se elevan los niveles del mar durante varios meses.

Los especialistas remarcaron que todavía existe incertidumbre respecto de la intensidad máxima que podría alcanzar el evento de 2026. El promedio del North American Multi-Model Ensemble favorece la formación de El Niño en el corto plazo, aunque ninguna categoría de intensidad supera actualmente una probabilidad del 37%.

El informe aclaró además que los episodios más fuertes registrados históricamente estuvieron acompañados por un acoplamiento significativo entre el océano y la atmósfera durante el verano boreal. Los meteorólogos consideran que aún es temprano para determinar si esa situación volverá a repetirse este año.

El Niño y mareas altas: el riesgo de inundaciones costeras en EE.UU.

Uno de los focos de preocupación en Estados Unidos está puesto en el riesgo de inundaciones costeras por mareas altas. La NOAA advirtió que la combinación entre el posible desarrollo de El Niño y el aumento sostenido del nivel del mar podría provocar un escenario particularmente complejo.

El organismo recordó que, en las últimas décadas, aumentaron los episodios de inundación por marea alta, incluso frente a eventos intensos como los de 1982-1983 y 1997-1998.

Condiciones de la temperatura en el océano con El Niño BBC

Según explicaron los especialistas, el calentamiento de las aguas del Pacífico puede modificar la posición de la corriente en chorro del Pacífico, desplazándola más al sur respecto de su ubicación habitual. Ese cambio tiene efectos directos sobre las tormentas, las mareas y las precipitaciones en distintos sectores del país norteamericano.

La NOAA señaló que en la costa oeste estadounidense pueden producirse niveles del mar más elevados, mareas más altas y fuerte oleaje capaz de avanzar más tierra adentro.

En paralelo, sobre la costa atlántica de Estados Unidos, el desplazamiento de la corriente en chorro suele favorecer el avance de tormentas hacia la región del Atlántico medio, hasta aumentar los eventos de marejada ciclónica.