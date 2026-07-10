LA NACION

Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 15; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 11 de julio
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 11 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 11 de julio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:12 y se pone a las 18:15.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El bodegón alemán de 108 años que sigue vigente con su bota de cerveza y sus platos tradicionales
    1

    El bodegón alemán de 108 años que sigue vigente con su bota de cerveza y sus platos tradicionales

  2. Así será el nuevo colegio que surgirá de la unión de dos instituciones tradicionales
    2

    Los Robles EAM: así será el nuevo colegio que surgirá de la integración de dos instituciones tradicionales

  3. La empresa que denunció una crisis "inviable" y terminó en concurso preventivo
    3

    Fisipa entra en concurso preventivo: la textil atribuye su crisis a importaciones y caída del consumo

  4. El negocio que revive con cada gol de la Selección y ruega que la Argentina logre la cuarta
    4

    El negocio que revive con cada gol de la Selección y ruega que la Argentina logre la cuarta