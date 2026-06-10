LA NACION

Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 11 de junio, la temperatura rondará entre 12 y 18; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 11 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 11 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 11 de junio el cielo estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:04 y se pone a las 18:29.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. El duro diagnóstico de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega y su opinión sobre el gobierno de Javier Milei
    1

    El duro diagnóstico de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega y su opinión sobre el gobierno de Javier Milei

  2. El papa León XIV bendijo la torre más alta de la Sagrada Familia ante un gesto inusual de Sánchez
    2

    León XIV bendijo la torre más alta de la Sagrada Familia ante un Sánchez que fue a misa por primera vez como presidente

  3. Los elogios de los medios internacionales a Messi tras su rendimiento en el último amistoso antes del Mundial
    3

    Mundial 2026, EN VIVO: último día antes de que empiece la cita mundialista

  4. El árbitro del Mundial 2026 que terminó deportado por EE.UU. fue recibido como un héroe en su país
    4

    Omar Artan, el árbitro del Mundial 2026 que terminó deportado, fue recibido como un héroe en Somalia