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Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de abril, la temperatura rondará entre 14 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 22 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 22 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 22 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:38 y se pone a las 18:54.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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