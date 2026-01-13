LA NACION

Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 14 de enero, la temperatura rondará entre 10 y 11;

El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 14 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 14 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:19 y se pone a las 22:04.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

