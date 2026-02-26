Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de febrero de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 27 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:50 y se pone a las 20:41.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: