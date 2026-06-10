Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 11 de junio, la temperatura rondará entre 12 y 15; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 11 de junio el cielo estará con lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 08:06 y se pone a las 18:35.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- 1
El duro diagnóstico de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega y su opinión sobre el gobierno de Javier Milei
- 2
León XIV bendijo la torre más alta de la Sagrada Familia ante un Sánchez que fue a misa por primera vez como presidente
- 3
Mundial 2026, EN VIVO: último día antes de que empiece la cita mundialista
- 4
Omar Artan, el árbitro del Mundial 2026 que terminó deportado, fue recibido como un héroe en Somalia