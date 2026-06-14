LA NACION

Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de junio, la temperatura rondará entre 11 y 15; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 14 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 14 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 14 de junio el cielo estará con lloviznas por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:07 y se pone a las 18:35.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. El primer país del mundo que se plantea poner un límite a su población
    1

    Suiza, el primer país del mundo que se plantea poner un límite a su población: “No a los 10 millones de habitantes”

  2. Se aproxima un frente frío que traerá lluvias, ráfagas de hasta 90 km/h y un significativo derrumbe térmico: las zonas afectadas
    2

    Se aproxima un frente frío que traerá lluvias, ráfagas de hasta 90 km/h y un significativo derrumbe térmico: las zonas afectadas

  3. Del poder implacable y los lujos en la cárcel del líder del Tren de Aragua a las dudas sobre el futuro
    3

    Un golpe que abre interrogantes sobre el futuro del Tren de Aragua, la banda que estiró sus tentáculos por toda la región

  4. Una joven de 21 años murió después de ser lanzada sin cuerdas en un salto de bungee jumping
    4

    Una joven de 21 años murió después de ser lanzada sin cuerdas en un salto de bungee jumping