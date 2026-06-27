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Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 28 de junio, la temperatura rondará entre 8 y 12; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 28 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 28 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 28 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:10 y se pone a las 18:38.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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