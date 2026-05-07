Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 8 de mayo, la temperatura rondará entre 9 y 19; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 8 de mayo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:49 y se pone a las 18:46.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
FIFA cerró un acuerdo histórico: el negocio de las figuritas y cartas coleccionables cambia de manos
- 2
Golpe comando en un country de Santa Fe: en minutos desvalijaron a dos familias y huyeron
- 3
Nuevo acto de profanación de un soldado israelí a una imagen cristiana en el Líbano
- 4
Tras más de 10 años de juicio, la Justicia porteña resolvió que los conductores de apps deben ajustarse a las normas de taxis y remises