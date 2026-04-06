Adopción: Buscan una familia para Fausto, un adolescente de 17 años

El el Juzgado de Familia Nro.1, Departamento Judicial Quilmes, Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Fausto, un adolescente de 17 años.

Se trata de un joven que le gusta ir a la escuela secundaria para aprender y hacer amigos. Actualmente está cursando 5to. año. También disfruta mucho haciendo deportes, especialmente la natación porque, según nos cuenta, lo llenan de energía y alegría. En su tiempo libre le gusta pasear y entretenerse con los juegos de su celular.

Desde el Juzgado aclaran que Fausto busca una familia amorosa que lo quiera acompañar en su crecimiento y compartir momentos juntos, dándole las herramientas necesarias para afrontar los desafíos que se le presenten.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a regcentraladopcion@scba.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Ref. 3000-12820 (Fausto)

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.