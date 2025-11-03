Adopción: Buscan una familia para Genaro, un niño de 1 año

El el Juzgado de Familia Nro. 8, Departamento Judicial La Matanza, Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Genaro, un niño de 1 año.

Se trata de un niño alegre, tranquilo y muy curioso. Cuando pasea por el parque no pierde oportunidad para explorar gateando los distintos espacios de la plaza y le gusta treparse en la bajada del tobogán. Sus juguetes preferidos son los cubos, las pelotas y los autitos. Le encanta recibir la atención de las personas y sobre todo que le hagan cosquillas.

Desde el Juzgado aclaran que buscan una familia que con amor, paciencia y empatía le brinde los cuidados y el acompañamiento que necesita en los tratamientos médicos que realiza y lo ayude a superar los obstáculos que tendrá a lo largo de su crecimiento.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a regcentraladopcion@scba.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: REF 17115

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.