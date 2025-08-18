Adopción: Buscan una familia para Gina de 14 años

El el Juzgado de Familia Nro. 8, Departamento Judicial La Plata, Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Gina de 14 años.

Se trata de una adolescente curiosa y sensible, que disfruta de dibujar, pintar y asistir al taller de huerta. Además se interesa por la moda, el cuidado personal y le interesa conocer nuevos espacios. También le gustaría empezar a practicar voley. Su mayor deseo es formar parte de una familia donde se sienta escuchada y segura, que la acompañe en su desarrollo y la estimule a concretar sus proyectos.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a regcentraladopcion@scba.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Ref. 3000-5181

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.