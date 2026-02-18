Adopción: Buscan una familia para Lucio, un adolescente de 13 años

El el Juzgado de Familia Nro. 6, Departamento Judicial Mar del Plata, Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Lucio, un adolescente de 13 años.

Se trata de un adolescente que el año pasado comenzó la escuela secundaria, donde se desempeña muy bien. Quienes los conocen dicen que es muy sociable, tanto que en 2024 fue elegido "mejor compañero". También destacan que le gusta bailar, practicar gimnasia artística, hacer manualidades y pintar.

Desde el Juzgado aclaran que quienes deseen ahijar a Lucio deben poder acompañarlo para que mantenga el vínculo con sus hermanos.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a regcentraladopcion@scba.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Ref. 3000-6337 (Lucio)

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.