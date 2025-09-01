Adopción: Buscan una familia para María, una adolescente de 16 años

El el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nro. 2 de Goya, Corrientes lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de María, una adolescente de 16 años .

Se trata de una adolescente que sueña profundamente con formar parte de una familia paciente, cariñosa, comprensiva que la cobije, la cuide, la quiera tal como es y que valore su historia. Algunas de las actividades que más disfruta son escuchar música y cantar, porque la ayuda a calmarse y a expresar sus emociones. También le gusta escribir sobre sus ideas y sentimientos. Disfruta de estar al aire libre que le da mucha tranquilidad y la hace conectar con su entorno. Además, le entusiasma cocinar, es ordenada y le encanta cuando la felicitan por sus logros porque le da seguridad y confianza para proyectar su futuro. Quienes la conocen dicen que amaría formar parte de un hogar donde poder compartir momentos cotidianos o celebrar fechas especiales, dar y recibir afecto.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a jfamilianya2-goya@juscorrientes.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Ref. Expediente PXG 39156/22

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.