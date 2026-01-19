Adopción: Buscan una familia para Star, un niño de 9 años

El el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nro. 5 de la ciudad de Corrientes lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Star, un niño de 9 años.

Se trata de un niño que ama las estrellas, de ahí su sobrenombre. Le gusta ir a talleres de arte y estudiar inglés; además le encanta la informática y practicar natación. Tiene un diagnóstico de TEA, es independiente en la mayoría de sus tareas y socializa bien. Va a una escuela donde lo ayudan y lo acompañan en su evolución. Su gran deseo es tener una familia que lo cuide mucho, lo acompañe y le ayude a mantener el vínculo con su hermanita de 10 años que vive en la ciudad de Corrientes, como él.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a jfamilianya5-capital@juscorrientes.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Expte. N° 255413/24

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.