Adopción: Buscan una familia para una niña de 11 años

El el Juzgado de Familia de Luis Beltrán, Río Negro lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de una niña de 11 años.

Se trata de una chica que le encantan los deportes, sus favoritos son las bochas y la natación. Quienes la conocen saben que es inquieta, curiosa, comunicativa y muy buena compañera. Lo que más quiere es formar parte de una familia amorosa, con o sin hijos, y poder tener una mascota.

Desde el Juzgado aclaran que quienes deseen ahijarla deben poder ofrecerles la atención y contención necesarias para acompañarla en sus tratamientos de rehabilitación y en su proceso de desarrollo.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a adopcionlb@gmail.com y citar el número de referencia de esta convocatoria: REF Niña de 11 años

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.