Adopción: Buscan una familia para una niña de 9 años

El el Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 4 de la ciudad de Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de una niña de 9 años.

Se trata de una nena inteligente, mimosa, cariñosa, tranquila y de trato amable; que le interesa aprender y está cursando el 3er. grado de la escuela primaria. En sus momentos libres baila, escucha música, juega a las muñecas y a los bebés. También le gustan los animales y los juegos que impliquen calma y concentración. Sus colores favoritos son el violeta y el azul. Y si le preguntan por su plato preferido, no lo duda: panchos o salchicas con pure y ensalada. Asiste a un espacio terapeútico que la ayuda a elaborar sus vivencias, brindándole contención y bienestar. Además, necesita algunos apoyos específicos para el desarrollo de su vida cotidiana.

Desde el Juzgado aclaran que quienes deseen ahijar a esta niña deben poder brindarle un ambiente familiar, de amor y contención, donde se sienta querida y cuidada. También disponer del tiempo y la dedicación para acompañarla en sus necesidades, garantizar la continuidad de sus espacios terapéuticos y mantener el vínculo con sus hermanas.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: REF 0250 – CABA

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.