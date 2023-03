Delia Gerónimo Polijo está perdida desde el 18 de septiembre de 2018

escuchar

Faltaban tres días para el Día de la Primavera. Delia estaba ansiosa porque iba a bailar en los festejos. Se había comprado un par de aros y un vestido azul. El 18 de septiembre, los chicos de primer año del IPEM N° 137, incluida Delia, salieron antes del colegio porque había faltado un profesor. Delia no pudo avisarles a Modesta y a Mario, sus papás, para que fueran a buscarla como solían hacerlo para que no recorriera sola los 6 kilómetros que hay hasta su casa y no se cruzara con los vecinos que solían molestar a la familia porque eran de origen boliviano.

La cámara de una estación de servicio de La Paz, el pueblo cordobés donde vivía, grabó a la adolescente de 14 años caminando a eso de las cuatro de la tarde rumbo a su casa. Pero nunca llegó. A las 18, uno de los hermanos fue a la escuela en el horario habitual de salida, pero la encontró cerrada. Ahí comenzó una búsqueda muy cuesta arriba para la familia. Modesta y Mario hablaban una lengua indígena y no dominaban el castellano: entendían muy poco de lo que les decía la policía local.

Delia junto a sus padres y cuatro de sus cinco hermanos

Tres meses después, la mujer de uno de los vecinos que hostigaba a la familia denunció que su pareja la había amenazado: “Te voy a matar y te voy a tirar en un pozo, como hice con la boliviana”, le había dicho. La cadenita y el par de aros que la mujer entregó a los oficiales le aportaron veracidad a esos dichos. Eran de Delia. Pero Martínez apareció ahorcado en su propia casa.

La principal hipótesis de la familia es que este vecino cruzó a Delia en el trayecto a su casa, la secuestró para violarla y luego la mató. La familia cree que hubo cómplices. El cuerpo, sin embargo, no apareció. Tampoco se pudieron identificar cómplices.

LA NACION se comunicó con Mario. En un audio, el hombre se disculpa y dice que prefiere no hablar más. Recordar le duele demasiado. Cuenta que su mujer tiene problemas de salud por los cuatro años de sufrimiento. Y recuerda a Delia como la más cariñosa de todos sus hijos.

“Delia es la cuarta desaparecida en el departamento de San Javier, al que pertenece La Paz. En todos los casos, los mismos errores: expedientes mal confeccionados y el recambio permanente del personal policial. Ante cada nuevo comisario, toca contar otra vez la historia”, denuncia Roxana Bonafont, vecina y amiga de Gerónimo Polijo.

El afiche de la búsqueda de Delia dice que recompensará con 250.000 pesos cualquier dato sobre la niña de tez marrón que sonríe feliz, en la foto, mientras se prueba ese vestido azul que no pudo estrenar.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Missing Children al 0800-333-5500