Día de las Infancias: el conmovedor pedido que hicieron 11 chicas y chicos que esperan ser adoptados

Ni botines ni una bicicleta. Tampoco juegos de mesa o encastre, muñecos o disfraces de superhéroes. Sin importar el lugar del país donde vivan o la edad que tengan, el pedido que 11 niñas, niños y adolescentes en situación de adoptabilidad hicieron para el Día de las Infancias, fue siempre el mismo: una familia.

Por segundo año consecutivo, las cartas de lectores de LA NACION están dedicadas a visibilizar sus historias de espera. Fueron escritas por chicas y chicos que desde hace varios años sueñan con ser adoptados.

¿Por qué hace tanto tiempo que aguardan? Porque tienen más de seis años, son parte de grupos numerosos de hermanos o tienen alguna discapacidad o problemática de salud. En los registros de postulantes a guarda adoptiva de todo el país, prácticamente no hay candidatos para ahijarlos.

Por eso, todos estos chicos llegaron a la instancia de convocatoria pública: un llamado abierto a la comunidad y una de las últimas oportunidades que tienen de que se garantice su derecho a crecer en familia. Cualquier persona o pareja que considere que está en condiciones de brindarles el amor y el cuidado que necesitan, puede postularse y ser evaluada , sin importar que se encuentre o no inscripta en un registro de adopción. Se trata, ni más ni menos, de asumir el compromiso de formar una familia para toda la vida.

Para hacerlo, deben escribir al mail de los registros indicados al final de cada carta, con el número de referencia.

Las cartas fueron escritas, en algunos casos, por las chicas y los chicos; en otros, redactadas en colaboración con los equipos que velan por sus derechos. Los nombres fueron cambiados para preservar su identidad.

Soñar con una mamá

Hola, me llamo Camila, tengo 13 años y vivo en la provincia de Chaco. Voy a 6° grado de la escuela primaria. En mis ratos libres me gusta jugar al vóley, a las cartas y también ver novelas. Mis comidas preferidas son las hamburguesas con papas fritas y los chocolates.

Cuando sea grande me gustaría ser policía o abogada para ayudar a las niñas que están en peligro. Hace dos años vivo en un hogar, por eso sueño con tener una mamá que me adopte y que me de mucho amor. Quiero formar una familia y tener mascotas porque me gustan los animales. Sueño con compartir muchos momentos con una mamá que me cuide, me respete y me quiera como soy.

Camila

registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar

Referencia: 055/21

Hermanos inseparables

¡Hola! Me llamo Virginia y tengo 8 años. Hace más de dos que con mis hermanas Milagros (16), Lara (12) y mi mellizo Augusto (8), llegamos a un hogar en Longchamps, provincia de Buenos Aires. Desde ese momento, pedimos siempre lo mismo: tener una mamá y un papá, y ser adoptados los cuatro juntos. A Lara le gusta jugar a la mancha y a las escondidas. Va a 6° grado y juega al rugby. Augusto es fanático del Hombre Araña y su comida favorita son las hamburguesas. Va a 3° grado (igual que yo). Mi hermana Mili es alta, muy buena y nos cuida mucho. A ella le encanta escuchar la música de Rocío Quiroz y Karina La Princesita, hacer paseos y caminatas. Tiene discapacidad y va a una escuela especial. A mí me gusta jugar con mis amigos y mirar dibujos animados. Estoy mucho con mi melli, somos re compañeros. La última Navidad, en la cartita para Papá Noel, los cuatro pedimos una familia. ¡Ojalá que llegue rápido!

Virginia

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 28133

De izquierda a derecha: Lara, Virginia, Augusto y Milagros, unidos en un abrazo de hermanos.

Futbolero y amante de los animales

Soy Lautaro, tengo 16 años y vivo en un hogar cerca de La Plata. Lo que a mí me gustaría es tener una familia. No tengo preferencias sobre cómo podría ser: un papá solo, una mamá, dos papás, con o sin hijos… Cualquier tipo de familia es posible para mí. Tampoco tengo problema de que sea de otro lugar del país. Me puedo adaptar. Cuando me dijeron sobre la posibilidad de buscarme una familia por medio de la adopción, me daba un poco de miedo, pero hoy estoy tranquilo. Estoy en 4°año en una escuela con orientación en ciencias sociales y una vez por semana juego al fútbol: mi posición suele ser la de defensor y soy de Boca. Hago muchos deportes. Bah, lo que puedo, porque no me alcanza el tiempo: básquet, vóley con los chicos en el hogar y fútbol en un club. Me gustan mucho los animales, sobre todo los gatos. Soy muy cariñoso y amiguero. Me gustaría aprender a dibujar y a tocar algún instrumento. También capacitarme en la manipulación de alimentos o en contabilidad. En noviembre del año que viene voy a cumplir 18 años y quisiera, mucho antes de esa fecha, estar viviendo con una familia.

Lautaro

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 25762

Lautaro junto a la directora del hogar donde vive.

Personalidades muy distintas

Me llamo Gina y todos dicen que soy un “personaje” porque me gusta mucho charlar. Tengo 12 años y con mi hermana Mila (14) y mis hermanos Ignacio (9) y Nicolás (8), estamos esperando una familia en un hogar de CABA. Eugenia, la directora, dice que somos “superdistintos” entre nosotros. Mila, por ejemplo, es muy responsable. Tiene re buenas notas en el colegio y es muy seria. Está en segundo año del secundario, hace natación y va a scouts, igual que yo. De Ignacio dicen que es chamullero y muy inteligente: siempre se sale con la suya. Tiene discapacidad y necesita continuar con sus tratamientos. Nicolás, el más chico, es dulce y generoso. Le gusta que los grandes le hablen de forma clara y sin vueltas. Yo estoy en primer año de la secundaria y me encantan los unicornios, leer cuentos fantásticos y hacer muchos amigos. Una vez alguien nos preguntó si aceptaríamos ser adoptados por separado e Ignacio le dijo: ‘Los cuatro o ninguno’. Es porque queremos estar juntos.

Gina

convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar

Referencia: 0107

Un conversador curioso

Soy Pedro, tengo 14 años y mi hermana Sol tiene 16. Vivimos en un hogar de CABA. A mí me gusta mirar series y jugar con amigos. Soy curioso, conversador y extrovertido. Me divierto cantando y voy a segundo año de una escuela técnica, que me entusiasma mucho. También disfruto de los deportes. Todos dicen que mi hermana Sol es muy dulce y cariñosa. Le gusta mucho compartir juegos con otros chicos, sobre todo con los más pequeños. Mira series como yo y va a una escuela de formación laboral. Necesita de algunos apoyos para hacer actividades de la vida diaria. Tenemos una hermana mayor con la que nos gustaría continuar vinculados.

Pedro

convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar

Referencia: 0097

Ser aceptado y querido

Me llamo Camilo, tengo 14 años. Hace cuatro años vivo en el hogar en el que estoy ahora. Aunque en el hogar estoy bien, me gustaría mucho más tener una familia propia, con una mamá, un papá y un hermano, una familia que me acepte como soy y que me quieran. Voy a 3° año del secundario, me gusta la música, los juegos de mesa, jugar a los videojuegos, andar en bici, jugar a la pelota y al básquet. Me gustaría tener contacto con mis amigos y con mis hermanos, poder hablar con ellos y visitarlos algún día. También me gustaría tener una mascota, un gatito.

Camilo

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 24922

Amante de los libros

Mi nombre es Luisana, tengo 15 años y hace más de dos que estoy en el hogar. Mi sueño es tener una familia, una mamá y un papá que me quieran y me cuiden, que sean buenos conmigo y sepan darme cariño. Si tienen otros hijos, mejor, ya que me gustaría tener hermanos. También que les guste salir a pasear y si son de La Plata o cerca, mejor. Sueño con tener una mascota, perro o gato. Me gustan mucho los libros, leo un montón. También dibujar y pintar. Me encanta escuchar música, de todo un poco, pero más BTS, que es un grupo de k-pop coreano. También reggaeton y romántico. Me gusta ver pelis. Soy fanática de Harry Potter.

Luisana

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 19088

Proyectar a futuro

Me llamo León y cuando sea grande me gustaría tener novia y un celular. Ahora tengo 11 años (cumplí en julio) y voy a 6° grado en una escuela de Misiones. Mi materia favorita es la matemática (me gusta sumar y restar) y mis mejores amigos se llaman Antonio, Facundo y Milena. En mi tiempo libre me gusta pintar. Soy inteligente y orgulloso. Mi color preferido es el verde, el animal que más me gusta es la chicharra y mi comida favorita son los fideos. Me gustaría que con mi familia vayamos al cine y también que tengamos un perro. Necesito que me acompañen para continuar con mis terapias, por ejemplo de psicología.

León

ruaam@jusmisiones.gov.ar

Referencia: 24052022

Batman es el mejor

Hola, soy Esteban. Tengo 12 años. Me encanta jugar al básquet y mi color preferido es el rojo. Me gusta mirar películas y series, sobre todo una que se llama Dragones. Vivo en un hogar en Misiones y disfruto de todas las comidas, pero sobre todo de las pizzas y los porotos. Con respecto a la música, escucho trap y reggaeton. Mi superhéroe favorito es Batman. Tengo una discapacidad intelectual leve y voy a una escuela especial. Soy buen alumno y compañero. Me levanto todos los días muy temprano, a las 6.30. Me lavo los dientes y me gusta ponerme perfume y arreglarme para ir a la escuela. Desayuno pan casero con manteca y tomo chocolatada o mate cocido. Cuando vuelvo de la escuela al mediodía, almuerzo y duermo un ratito la siesta. A la tarde hago deporte, voy a mis terapias y juego en la plaza. Me encantaría compartir con mi familia las cosas que me gustan, como el básquet.

Esteban

ruaam@jusmisiones.gov.ar

Referencia: 24052022

Vocación artística

¡Hola! Soy Cande. En julio cumplí 14 años y vivo en un hogar de Salta. Voy a 1° año de secundaria y me gustan mucho las actividades artísticas, por eso elegí una escuela con esa orientación. Tengo un diagnóstico de discapacidad intelectual leve y también voy a apoyo escolar, juego al vóley, estoy haciendo un curso para aprender a hacer pulseras y me encantaría hacer uno de esculpido de uñas. Sueño con tener una familia compuesta por una mamá y un papá, o por dos mamás. También me gustaría tener hermanos, siempre y cuando sean más chicos que yo. Mariana, que también escribió una cartita hoy y está esperando una familia, es parienta mía y quisiéramos seguir en contacto cuando nos adopten.

Cande

regadop1@justiciasalta.gov.ar

Referencia: 2-590977/17

Supersociable

Hola, soy Mariana. Tengo 14 años y en octubre cumplo los 15. Vivo en un hogar de Salta y estoy muy entusiasmada con la posibilidad de tener una familia: no tengo ninguna preferencia sobre cómo podría estar compuesta. Voy a 1° año de una secundaria con orientación en ciencias y me acompaña una maestra integradora. Tengo discapacidad intelectual y cuando no estoy en la escuela voy a apoyo escolar y a vóley. A mí, ese deporte no me gusta tanto como a mi parienta Cande, pero sí me gusta ir para estar con mis amigos, porque soy muy sociable.

Mariana

regadop1@justiciasalta.gov.ar

Referencia: 2-590977/17

Más información

La adopción es una institución que nació para garantizar el derecho fundamental de todas las niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia. Aquí podes encontrar algunas preguntas frecuentes. Además, en la web de la Dnrua hay una guía sobre la adopción en la Argentina, servicios en línea y datos sobre charlas informativas mensuales.